Reinaldo sofre estiramento na coxa e amplia lista de desfalques no São Paulo

BRENO BABU/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Reinaldo durante partida entre Atlético-MG e São Paulo



O São Paulo confirmou na tarde desta segunda-feira, 11, que o lateral-esquerdo Reinaldo sofreu um estiramento no músculo adutor da coxa direita. Desta forma, o ala deve desfalcar o Tricolor entre três a quatro semanas, perdendo a partida derradeira diante do Palmeiras, marcada para esta quinta-feira, 14, e válida pelas oitavas de final da Copa do Brasil. A informação, assim, amplia a lista de desfalques do time de Rogério Ceni. Além de Reinaldo, o treinador também não conta com Arboleda, Luan, Caio, Gabriel Sara, Andrés Colorado, André Anderson e Alisson, todos por problemas físicos. Recuperado de uma contusão no tornozelo, Nikão deve retornar no Choque-Rei.