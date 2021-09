Ceará anuncia mensalidades gratuitas de sócio para quem se vacinar contra a Covid-19

Campanha ‘#VozãoPelaVida’ foi lançada no sábado pela equipe cearense e visa incentivar seus torcedores a se imunizarem contra a doença

Reprodução/Facebook Ceará Sporting Club /Fernando Ferreira / Ceará SC No sábado, a equipe homenageou o SUS com um mosaico e incentivou a vacinação dos torcedores



No último sábado, 18, o Ceará lançou a campanha ‘#VozãoPelaVida’, na qual pretende estimular a torcida a se imunizar contra a Covid-19. Para isso, o clube anunciou que irá oferecer mensalidades gratuitas do Sócio Vozão, programa de sócio torcedor da equipe, para quem se vacinar contra a doença. Segundo a equipe, aqueles que tomaram a 1ª dose terão um mês gratuito, enquanto os que estiverem totalmente imunizados, com duas doses ou dose única, terão dois meses. O Ceará afirmou ainda que a novidade valerá tanto para adesões novas quanto para renovações e não levará em conta quando o imunizante foi aplicado. A equipe também afirmou que os interessados terão uma camisa oficial do clube da temporada 2020. Essa não é a primeira ação do clube voltada ao combate à Covid-19. Na última partida do clube, disputada neste fim de semana contra o Santos, o Ceará fez um mosaico em seu estádio homenagem ao SUS.