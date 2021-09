Corinthians tropeça na estreia de Willian e fica no empate com o América-MG

O Alvinegro paulista, desta forma, vai aos 30 pontos na tabela, permanecendo na sexta colocação e perdendo a chance de se aproximar de RB Bragantino e Fortaleza, que não venceram no final de semana

Foto: PETER LEONE/O FOTOGRÁFICO/ESTADÃO CONTEÚDO Corinthians e América-MG empataram em 1 a 1 no Brasileirão



O Corinthians tropeçou neste domingo, 19, ao ficar apenas no empate em 1 a 1 com o América-MG, em plena Neo Química Arena, na cidade de São Paulo, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marlon abriu o placar para os visitantes, enquanto Giuliano buscou a igualdade ainda no primeiro tempo do duelo, que foi marcado pela reestreia do meio-campista Willian. O Alvinegro paulista, desta forma, vai aos 30 pontos na tabela, permanecendo na sexta colocação e perdendo a chance de se aproximar de RB Bragantino e Fortaleza, que não venceram no final de semana. O Coelho, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, no 17º lugar e com 22 pontos.

O primeiro tempo foi muito agitado no estádio localizado no bairro de Itaquera, na zona leste da capital paulista. Mesmo atuando como visitante e marcando presença na zona da degola, o América-MG foi para cima e finalizou cinco vezes nos 10 minutos iniciais. Em uma delas, o argentino Mauro Zárate driblou Gabriel, cruzou na área e encontrou Marlon livre na esquerda para chutar e abrir o placar. Depois do sufoco, o Corinthians acordou e passou a usar principalmente Willian, camisa 10 e estreante da noite. Aos 16 minutos, o meio-campista exigiu boa defesa de Matheus Cavichioli. No rebote, Jô também parou no goleiro, mas pegou a sobra e ajeitou para Giuliano empatar. Na sequência, a partida ficou aberta, com Zárate sendo bloqueado por Cássio, e Gabriel acertando o poste. No fim das contas, o Coelho foi para o intervalo com 12 arremates, enquanto o Timão somou apenas 5 tentativas.

Se a etapa inicial teve o América-MG sendo protagonista dos melhores momentos, o segundo tempo teve o Corinthians como time dominante. Aos 15 minutos, Giuliano perdeu chance clara ao receber passe de Roger Guedes e chutar rente ao poste. Mesmo com a saída de Willian para a entrada de Renato Augusto, o Alvinegro não perdeu a potência e criou outras chances, como um chute de Renato na trave e uma linda defesa de Cavichioli na batida de Giuliano. Acuado, o América-MG passou a basicamente se defender, segurando o empate nos instantes finais.