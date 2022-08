Ceará anuncia o argentino Lucho González como novo treinador

Ex-jogador assinou até o fim da temporada 2022 e deve chegar ao clube na sexta-feira

Dez dias após demitir Marquinhos Santos do comando da equipe, o Ceará anunciou nesta quarta-feira, 24, a contratação do argentino Lucho González como novo técnico. Essa será a primeira experiência de Lucho como técnico, antes trabalhou como auxiliar no Athletico Paranaense. O ex-jogador de 41 anos chegará ao Estado na próxima sexta-feira. O jogo contra o próprio Athletico terá Juca Antonello na beira do gramado. Lucho é um multicampeão. Como atleta é o segundo argentino com mais títulos (29) ficando atrás apenas de Lionel Messi. Ele tem licenças de treinador da CBF e da AFA. A contratação é válida até o fim da temporada, ou seja, por apenas três meses. Somente neste ano o Ceará já teve três treinadores diferentes. O Vozão é o 15º colocado no Campeonato Brasileiro, com 26 pontos, apenas três de diferença do Avaí que é o primeiro na zona de rebaixamento. Lutando contra o rebaixamento e com algumas tensões com a torcida, o ‘El Comandante’ terá muito trabalho no Ceará.