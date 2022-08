Sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23 acontece nesta quinta; veja os potes

Cerimônia começa às 12h15 (horário de Brasília) e terá transmissão da TNT Sports e HBO Max

Reprodução/Twitter/@ChampionsLeague Sorteio da fase de grupos acontece nesta quinta-feira, dia 25 de agosto



Os potes para o sorteio da Champions League 2022/23 ficaram completos nesta quarta-feira, 24, com as últimas vagas sendo definidas em campo na primeira fase. Após a classificação de Benfica, Pilzen e Maccabi Haifa na terça, nesta quarta o Dínamo Zagreb, o Copenhague e o Rangers também garantiram presença na fase de grupos. O sorteio será realizado nesta quinta-feira, 25, às 12h15 (horário de Brasília) com transmissão da TNT Sports e do HBO MAX. Ao todo são quatro potes com oito clubes cada, e que irão formar sete grupos com quatro equipes. Lembrando que neste ano não haverão equipes russas após o banimento da Fifa pela guerra contra a Ucrânia. A única regra do sorteio é que times do mesmo país não podem cair no mesmo grupo. Por causa da Copa do Mundo do Catar, a fase de grupos será disputada de 6 de setembro a 2 de novembro. O sorteio das oitavas também acontecerá antes do Mundial, em 7 de novembro. A final será em 10 de junho, em Istambul. Confira abaixo os potes:

POTE 1

Real Madrid;

Eintracht Frankfurt;

Manchester City;

Milan;

Bayern de Munique;

PSG;

Porto;

Ajax

POTE 2

Liverpool;

Chelsea;

Barcelona;

Juventus;

Atlético de Madrid;

Sevilla;

RB Leipzig;

Tottenham

POTE 3

Borussia Dortmund;

RB Salzburg;

Shakhtar Donetsk;

Inter de Milão;

Napoli;

Benfica;

Sporting;

Bayer Leverkusen

POTE 4

Rangers;

Dínamo Zagreb;

Olimpique de Marselha;

Copenhagen;

Club Brugge;

Celtic;

Victoria Pilzen;

Maccabi Haifa