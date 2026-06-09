Ceará aposta na venda de promessas da base para voltar à Série A

Venda de apenas um atleta chegou a 30% da meta esperada para o ano

O destaque entre os garotos da base no ano tem sido o atacante Melk

O Ceará, clube que disputa atualmente a Série B, tem apostado na sua base para voltar à elite do futebol nacional. Desde o início da temporada, foram oito atletas promovidos ao time principal.

Segundo dados divulgados pelo próprio clube, a venda dos jovens talentos deve ser um dos principais fatores para cobrir a meta de arrecadação em negociações do ano. A venda do atleta Guilherme, negociado com o Göztepe, da Turquia, rendeu aproximadamente R$ 8,3 milhões por 85% dos direitos do atacante.

Valor representa 27,9% do valor esperado pelo clube para a temporada, de R$ 29,8 milhões.

“Quando se fala em venda de atletas, a base sempre surge como uma possibilidade. É um ativo que ainda não é quantificado e que, quando lançado ao profissional, passa a ter valor quantificável, podendo gerar lucro e também economia na folha salarial do elenco”, destaca Israel Portela, diretor das categorias de base do Ceará SC.

O destaque entre os garotos da base no ano tem sido o atacante Melk, que marcou seis gols e deu oito assistências na temporada. Segundo o clube, o atleta chegou ao Vozão com 15 anos por meio de iniciativa que reúne jovens de todas as regiões do país e realiza uma seleção com os atletas após avaliações durante uma semana,

“A base do Ceará é um dos pilares estratégicos para o clube. Representa o nosso futuro e, por diversas vezes, até mesmo o presente.”, ressalta o presidente do Ceará SC, João Paulo Silva. “Temos um compromisso em seguir com os esforços para manter o investimento na categoria e fornecer cada vez mais estrutura para desenvolver novos atletas. “Apesar de todas as dificuldades na captação e do orçamento limitado, conseguimos revelar jogadores e seres humanos que também contribuem com o Ceará dentro e fora do campo”, acrescenta.

O Ceará ocupa atualmente a 13ª posição na Série B, com 13 pontos, 11 atrás do líder São Bernardo.

Desempenho da base

Seguindo o projeto do clube, a base do Ceará conseguiu a sua melhor campanha da história na Copinha deste ano, chegando às quartas de final. Ainda conseguiu também a Copa Nordestinho com o Sub-17 e conseguiu a melhor campanha geral na fase classificatória do Brasileirão Sub-20.

Falando na categoria, o time representou o profissional na estreia no Campeonato Cearense contra o Floresta e ganhou a partida por 1 a 0.

“Uma das principais preocupações da formação no Ceará é com o ser humano, para nós isso é fundamental. A categoria de base, no clube, tem cultura, valores e missões muito bem definidos e, mesmo com desafios, mantemos um trabalho de gestão fortificada. Entendemos que entregamos bons resultados atrelados à formação de jogadores, além dos títulos conquistados”, pontua Portela.