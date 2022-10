Ceará demite Lucho González após time entrar na zona de rebaixamento do Brasileirão

A mudança no comando acontece após uma série negativa de resultados, com três empates e cinco derrotas

Stephan Eilert/Ceará SC Ceará demitiu Lucho González após derrota para o Internacional



O Ceará anunciou na tarde desta sexta-feira, 28, a demissão do técnico Lucho González. Em comunicado, o Vozão afirmou que a decisão foi tomada em “comum acordo” e agradeceu os serviços prestados pelo argentino. Além do treinador, os auxiliares técnicos Emmanuel de Paoli e Walter Scarinci, além do preparador físico Diego Giacchino, também deixam o clube. A mudança no comando acontece após uma série negativa de resultados, com três empates e cinco derrotas – a última para o Internacional, no Beira-Rio. Além disso, com o complemento da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, a equipe cearense também caiu para o 17º lugar, entrando para a zona de rebaixamento. Restando quatro jogos para o fim do torneio, o Ceará será liderado interinamente pelo auxiliar Juca Antonello. O próximo compromisso será contra o Fluminense, no Castelão, na próxima segunda-feira, 31.