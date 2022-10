Antony rebate críticas de ídolo do Manchester United por drible: ‘Não vou parar’

Paul Scholes detonou o brasileiro após a vitória sobre o Sheriff, pela Liga Europa

OLI SCARFF / AFP Antony carregando a bola durante partida do Manchester United



Ídolo do Manchester United e atual comentarista da emissora “BT Sports”, Paul Scholes fez duras críticas ao atacante Antony após a vitória sobre o Sheriff, na última quinta-feira, 27, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga Europa. O ex-jogador inglês detonou o brasileiro, principalmente, por realizar seu famoso drible, onde gira em torno da bola. “É ridículo. É apenas exibicionismo. Ele não está entretendo ninguém, não está tentando passar por ninguém e depois erra o passe. O que ele está pensando? Ele precisa cortar isso do jogo dele”, analisou o antigo meio-campista dos “Diabos Vermelhos”. Através das redes sociais, no entanto, o jovem revelado nas categorias de base do São Paulo rebateu. “Somos conhecidos pela nossa arte e eu não vou parar de fazer o que me trouxe aonde eu estou”, postou Antony, junto com o vídeo drible, em “Stories”.

Perguntado sobre o tema em entrevista coletiva, o técnico do Manchester United, Erik ten Hag, minimizou o assunto e disse que Antony não foi substituído por causa do drible. “Não. Estava mais ou menos planejada. Eu queria ver Cristiano Ronaldo e Rashford mais juntos, e achei que Garnacho estava jogando bem”, comentou. “Não tenho problema, desde que seja funcional. Se é só um truque sem propósito, vou corrigi-lo”, complementou o treinador. Contratado nesta temporada, o jovem de 22 anos soma 11 partidas pela equipe inglesa, com 3 gols marcados.