CBF muda horário de Palmeiras x Fortaleza, mas mantém América-MG x Internacional às 16 horas

Líder da competição, o Alviverde paulista tem dez pontos a mais que o Colorado e depende apenas de uma vitória, no Allianz Parque, para conquistar o troféu

GABRIEL MACHADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Endrick marcou duas vezes na vitória do Palmeiras sobre o Athletico-PR



A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta sexta-feira, 28, que alterou o horário da partida entre Palmeiras x Fortaleza, válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Anteriormente agendado para 16 horas da próxima quarta-feira, 2, o jogo foi remarcado para 21h30 (de Brasília). Já o duelo entre Coritiba e Internacional, que também havia sido adiado, permanecerá marcada para 16 horas. Os confrontos, vale lembrar, podem definir o campeão do torneio antecipadamente. Líder da competição, o Alviverde paulista tem dez pontos a mais que o Colorado e depende apenas de uma vitória, no Allianz Parque, para conquistar o troféu. A equipe de Abel Ferreira também pode ficar com o caneco em caso de empate ou derrota. Para isso, no entanto, terá que torcer para um tropeço dos gaúchos no Couto Pereira, em Curitiba.