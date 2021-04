Ceni vê Flamengo, Palmeiras e mais três times como candidatos aos títulos na temporada 2021

O treinador não coloca somente o Rubro-Negro carioca e o Alviverde paulista como candidatos aos títulos do Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores

Reprodução/Flamengo Rogério Ceni comemora conquista do título da Supercopa do Brasil pelo Flamengo



Flamengo e Palmeiras são os times mais estruturados do Brasil na atualidade, conquistaram importantes campeonatos recentemente e fizeram uma partida de alto nível técnico e tático na final da Supercopa, no último domingo, 11, no Mané Garrincha. Rogério Ceni, entretanto, não coloca somente os dois times na briga do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil, da Libertadores e de outros torneios da temporada 2021. De acordo com o treinador do Rubro-Negro carioca, mais três equipes também formaram grupos competitivos e não podem ser descartadas.

“Não são só Flamengo e Palmeiras, há outros. O Grêmio está se reforçando, o Atlético-MG, São Paulo… Outros vão brigar. O Palmeiras tem jovens que se destacam, tem reposição de peças. O Flamengo tem um conjunto formado desde 2019 e acrescenta atletas. Foi um jogo muito parelho. Fiquei impressionado. Mas é difícil dizer”, disse Rogério Ceni, em entrevista ao “SporTV”, na última segunda-feira, 12. Curiosamente, o trio citado pelo “Mito” é o mais ativo no mercado da bola, responsável por contratar atletas renomados.