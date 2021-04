Vampeta exalta Flamengo e compara atual geração com time de Zico; assista

O comentarista do Grupo Jovem Pan respondeu durante o ‘Esporte em Discussão’ se o time de Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta já superou a equipe de Zico, Andrade, Nunes e companhia

Montagem sobre fotos/Reprodução/Jovem Pan/Flamengo/Zico Vampeta exaltou o Flamengo, mas disse que a atual geração não é melhor que a de Zico



Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, De Arrascaeta, Gerson e companhia já entraram para a história do Flamengo ao conquistar 11 títulos em apenas três anos. O último troféu foi levantado no domingo, 11, diante do Palmeiras, na final da Supercopa do Brasil, realizada no Mané Garrincha. Além desta competição, o time atual é bicampeão do Brasileiro e também vencedor da Copa Libertadores da América. Mas, afinal, essa equipe já superou a geração de Zico, multicampeã nos anos 1980? Ao longo do programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, Vampeta respondeu sobre o tema sem ficar em cima do muro.

“A geração do Zico, que também tinha Andrade, Nunes, Lico, Tita, Júnior, Leandro e outros, não só no individual, mas também no coletivo, é a melhor da história do Flamengo. O time atual é o segundo melhor da história do clube. É um time que ganhou vários títulos, como a Libertadores, Supercopa e o último Brasileirão no fio da navalha, por muito pouco, no apagar das luzes, mas que entrou para a história. Daqui quinze anos, ninguém vai lembrar se foi difícil ou não. É histórico”, disse o Velho Vamp, nesta segunda-feira, 12. Maior ídolo da história do Rubro-Negro carioca, Zico liderou uma geração que faturou uma Copa Libertadores (1981), um Mundial de Clubes (1981), três Campeonatos Brasileiros (1980, 1982 e 1983), além de sete Estaduais.

Assista ao debate abaixo: