Chapecoense é o primeiro clube rebaixado do Campeonato Brasileiro 2021

A Chapecoense tornou-se o primeiro clube do Campeonato Brasileiro 2021 rebaixado para a Série B do ano que vem. Mesmo sem entrar em campo na noite da última quarta-feira, 11, o time catarinense acabou sendo rebaixado após a vitória do Santos por 2 a 0 sobre o RB Bragantino, na Vila Belmiro. Desta forma, com apenas 15 pontos somados e com mais sete jogos a disputar (21 pontos), o Verdão do Oeste até poderia empatar em pontos (36) com o Bahia, primeiro clube fora da zona de rebaixamento, mas não alcançaria os baianos em número de vitórias, primeiro critério de desempate.

A Chapecoense, assim, acaba sendo rebaixada para a 2ª divisão do torneio nacional pela segunda vez em sua história. A primeira aconteceu em 2019, três anos depois do fatídico acidente aéreo, que vitimou boa parte do elenco, além de diretores e funcionários do clube. Em 2020, a equipe de Santa Catarina fez excelente campanha na Série B, conquistando o título na última rodada, em edição marcada pelos imprevistos causados pela pandemia do novo coronavírus. Até o momento, a Chapecoense realizou 31 partidas neste Brasileirão, somando apenas 1 vitórias, 12 empates e 18 derrotas. Agora, o objetivo é se livrar de uma marca histórica: não ter a pior campanha na “Era dos Pontos Corridos”, que pertence ao América-RN, em 2007, com apenas 17 pontos em 38 jogos. Para isso, será necessário marcar três pontos nas sete rodadas finais.