Brasileiro: Atlético-MG domina o Corinthians, vence por 3 a 0 e segue na busca pelo título

Diego Costa, Keno e Hulk marcaram os gols da vitória do líder, que chegou à 13ª vitória seguida em casa, feito inédito no campeonato

GILSON JUNIO/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Keno fez o segundo gol do jogo



O Atlético-MG segue imbatível no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, dia 10, a equipe mineira venceu o Corinthians por 3 a 0, no Mineirão, e abre vantagem na liderança. Com 68 pontos, o Galo também atingiu uma marca importante: a 13ª vitória seguida em casa, uma marca inédita no campeonato . Já o Corinthians se mantém em sexto lugar na tabela, com 47 pontos. Desde o início da partida, o Atlético-MG se mostrou melhor no gramado. Aos 13 minutos, Diego Costa chutou de fora da área no cantinho de Cássio, que não conseguiu chegar na bola, e abriu o placar. O Corinthians não conseguia criar no ataque e nem se manter com a bola no meio de campo. Aos 42 minutos, Hulk teve uma grande chance e chutou à queima-roupa, mas Cássio fez uma grande defesa.

No segundo tempo, o Timão voltou um pouco melhor, mas levou um baque logo no início. Em saída de boa errada, aos 5 minutos, Keno chutou de longe no ângulo e ampliou o placar. Cássio ainda defendeu outro chute forte nos acréscimos. Aos 49, Hulk bateu cruzado na pequena área e fez 3 a 0. Na próxima rodada, o Atlético-MG não joga e o Corinthians recebe o Cuiabá no dia 13 de novembro, às 21h (horário de Brasília).