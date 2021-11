Em jogo equilibrado, Athletico-PR vence Ceará por 2 a 1 no Brasileirão

Furacão saiu na frente, o Ceará empatou no início do segundo tempo, mas Pedro Henrique deu a vitória aos paranaenses

ERNANI OGATA/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO Renato Kayser abriu o placar no fim do primeiro tempo



O Athletico-PR venceu nesta quarta-feira, 10, o Ceará na Arena da Baixada pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro e chega a nona posição na tabela. O jogo foi bem equilibrado com o Furacão saindo na frente aos 44 minutos com Renato Kayser. No início do segundo tempo, Rick empatou a partida para o Vozão. Porém, a igualdade não demorou muito e aos 23 minutos, Pedro Henrique voltou a colocar o Athletico-PR em vantagem na partida. O resultado deixa o Furacão com 41 pontos na zona de classificação à Sul-Americana, enquanto o Ceará se mantém em 11º lugar. Na próxima rodada, o Athletico viaja para enfrentar o Internacional no sábado, dia 13, às 19h (horário de Brasília) e o Ceará recebe o Sport no domingo, dia 14, às 19h.