Chapecoense vence clássico contra o Figueirense e garante retorno à Série A

Time de Chapecó derrotou o rival catarinense por 2 a 1 na Arena Condá e garantiu acesso antecipado na Série B do Campeonato Brasileiro; o América-MG também carimbou a vaga na elite do futebol brasileiro

Márcio Cunha / ACF Jogadores da Chapecoense comemorando gol na partida que garantiu o retorno da equipe à Série A



A Chapecoense venceu o clássico catarinense contra o Figueirense por 2 a 1 e garantiu seu retorno à Série A do Campeonato Brasileiro em 2021. A partida que selou o acesso do time do oeste catarinense foi disputada nesta terça-feira, 12, na Arena Condá e foi válida pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro gol da partida foi marcado por Paulinho Moccelin após uma jogada ensaiada em uma cobrança de escanteio. No segundo tempo, o zagueiro Derlan marcou após rebote do goleiro do Figueirense e ampliou o placar. No fim da partida, Diego Gonçalves cobrou pênalti e diminuiu a vantagem dos donos da casa. Entretanto, a Chapecoense segurou o resultado e garantiu o acesso à Série A pouco mais de um ano depois de ter sido rebaixada. Mais cedo, o América-MG também garantiu o retorno à elite do futebol nacional ao empatar sem gols com o Náutico.

Com isso, sobram duas vagas para o acesso à Série A em 2021 e ao menos 11 equipes têm chances matemáticas de garantir a vaga. No momento, Cuiabá, com 55 pontos, e CSA, com 52, estão garantindo as vagas, mas são seguidos de perto pelo Juventude, também com 52 pontos. Um pouco mais atrás vêm Guarani (48), Ponte Preta (48), Operário-PR (48), Avaí (47), Brasil de Pelotas (47), CRB (46), Sampaio Côrrea (45) e Cruzeiro (44). Dessas, Avaí e Cruzeiro têm um jogo a menos e podem mudar seus cenários. Caso vença o jogo contra o Vitória, o Avaí chega a 50 pontos e encosta no pelotão da frente. Já a Raposa, caso derrote o lanterna Oeste, mantêm chances matemáticas, mas precisaria contar com tropeços dos adversários.