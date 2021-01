Palmeiras perde para o River Plate por 2 a 0, mas se classifica para a final da Libertadores

Time de Abel Ferreira sofreu, mas conseguiu segurar os argentinos e garantiu vaga na decisão; Verdão aguarda o vencedor do confronto entre Santos e Boca Juniors

Reprodução / Flickr Palmeiras / Cesar Greco Verdão teve jogo duro contra equipe argentina, mas garantiu a classificação



Depois de um jogo movimento, o Palmeiras se classificou para a final da Libertadores. Mesmo perdendo o jogo para o River Plate por 2 a 0, a equipe paulista soube aproveitar a vantagem de 3 a 0 construída no jogo de ida, na semana passada, disputado na Argentina. A partida de volta foi realizada nesta terça-feira, 12, no Allianz Parque, em São Paulo. Os gols dos argentinos foram marcados por Borré e Robert Rojas ainda no primeiro tempo. Os argentinos ainda tiveram um gol e um pênalti anulados após a revisão dos lances no VAR. Com o resultado, os comandados de Abel Ferreira aguardam o vencedor do jogo entre Santos e Boca Juniors para conhecerem seu adversário na final. No jogo de ida, as equipes empataram em 0 a 0. A decisão da Libertadores está marcada para às 17h do dia 30 de janeiro.

A primeira grande chance do jogo foi do Palmeiras, aos nove minutos, quando Roni recebeu em profundidade, tentou driblar Armani, mas o goleiro deu o tapa e tirou a bola. Na sequência do lado, o River atacou com rapidez, Borré bateu de fora da área, e Weverton fez boa defesa. Em uma arrancada de Paulo Díaz pelo meio que começou a nascer o primeiro gol argentino. O zagueiro chutou de fora da área e Weverton colocou para escanteio. Na cobrança, Rojas subiu mais alto que a zaga e cabeceou para marcar, aos 28 minutos. O gol desestruturou o time brasileiro e o River tomou conta da partida. O Palmeiras ficava pouco com a bola, deixando os argentinos à vontade em campo. Weverton precisou fazer grande defesa em chute de Angileri e logo em seguida Abel Ferreira perdeu Gómez, contundido – Luan entrou. O time brasileiro não se achava e o River ampliou aos 43 minutos De la Cruz cruzou da direita, Suárez desviou e Borré completou.

Na etapa final, Abel Ferreira trocou o inoperante Scarpa por Breno Lopes, com o objetivo de ganhar mais velocidade. Mas o Palmeiras passou novo susto quando Montiel marcou aos seis minutos. Sorte do time que, após ser alertado pelo VAR, o juiz uruguaio Esteban Ostojick anulou o gol, por impedimento no início do lance. O problema é que o River Plate continuava massacrando o Palmeiras, criando várias chances seguidas. Desordenado, o time dava muito espaço e Abel Ferreira decidiu proteger a vantagem mínima que ainda tinha. Trocou Zé Rafael pelo zagueiro Emerson Santos, que entrou à frente da zaga, para tentar segurar as investidas argentinas. Aos 27 minutos, o Palmeiras teve uma boa notícia. Rojas fez falta em Rony, parando um ataque, e, como já tinha levado cartão amarelo, foi expulso. Mas os sustos continuaram. Quase em seguida, numa disputa na área com Alan Empereur, Suárez caiu na área e o árbitro marcou pênalti. Novamente o Palmeiras foi salvo pelo VAR, que alertou o uruguaio da “cavada” do argentino e anulou a marcação. Com isso, o Palmeiras segurou o jogo e garantiu a vaga na final.

*Com informações do Estadão Conteúdo