Chapecoense x Red Bull Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e transmissão

Chapecoense e Red Bull Bragantino se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (3), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá

RENATO PADILHA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O duelo acontece pela 14ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.



Chapecoense e Red Bull Bragantino se enfrentam neste domingo (3) às 18h30, na Arena Condá, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo acontece pela 14ª rodada da competição e coloca frente a frente duas equipes em momentos distintos no campeonato.

Onde assistir Chapecoense x Red Bull Bragantino ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view).