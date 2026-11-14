Chapecoense x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e transmissão
Chapecoense e Vasco entram em campo neste sábado (14), às 20h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026.
A Chapecoense soma 21 pontos em 33 jogos e aparece em 20º lugar na tabela, dentro da zona de rebaixamento. O resultado mais recente foi uma derrota por 2 a 1 para o Mirassol. O desempenho recente soma uma vitória e quatro derrotas em cinco partidas.
Pelo lado visitante, o Vasco está em 13º lugar, com 41 pontos. A equipe vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Palmeiras, pela Copa do Brasil. Nas últimas cinco rodadas, o retrospecto é de duas vitórias, um empate e duas derrotas.
No último encontro entre as equipes, em 05/02/2026, o jogo terminou empatado em 1 a 1.
Onde assistir Chapecoense x Vasco ao vivo
Chapecoense x Vasco passa ao vivo em Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming).
Horário e local de Chapecoense x Vasco
A bola rola às 20h30 (de Brasília) neste sábado (14), 14/11/2026, na Arena Condá, em Chapecó.
Ficha do jogo
- Competição: Campeonato Brasileiro de 2026 (21ª rodada)
- Data e horário: 14/11/2026, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Arena Condá, em Chapecó
- Arbitragem: R. Pereira
- Transmissão: Premiere (pay-per-view) e Globoplay (streaming)
Matéria produzida automaticamente com dados da partida.
Assuntos
continue lendo
- Raphinha fica 'congelado' ao tenta explicar polêmica em coletiva; veja momento Jovem Pan · há 21 horas
- Manchester United anuncia a contratação do técnico Mauricio Pochettino Estadão Conteúdo · há 22 horas
- Inglaterra x Croácia: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 2 dias
- Itália x França: onde assistir ao vivo, horário e transmissão Jovem Pan · há 2 dias