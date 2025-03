Charles Leclerc destaca influência positiva de Lewis Hamilton na Ferrari

Senti que no passado talvez fôssemos um pouco mais afetados pelo que estava acontecendo ao redor da equipe’, afirmou o piloto monegasco que busca seu primeiro título mundial

Charles Leclerc comentou sobre a influência de Lewis Hamilton na Ferrari, descrevendo sua chegada como um fator de mudança extremamente positivo para a equipe. O piloto destacou que a atmosfera dentro do time se tornou mais focada e produtiva, refletindo um ambiente emocional mais saudável. “Senti que no passado talvez fôssemos um pouco mais afetados pelo que estava acontecendo ao redor da equipe. Com presença de Hamilton, agora focamos mais no nosso trabalho e não nos preocupamos com o que vem de fora”, afirmou.

Ele acredita que a presença de Hamilton elevou o desempenho da Ferrari. “Há uma enorme empolgação. A presença do Hamilton gerou uma enorme expectativa e a dinâmica de trabalho agora é outra por parte de todos os integrantes”, afirmou Leclerc.

A temporada de Fórmula 1 tem início neste fim de semana com o Grande Prêmio da Austrália. O principal desafio de todos os pilotos é tentar interromper a supremacia do holandês Max Verstappen, da Red Bull. Vencedor das quatro últimas edições, ele busca o pentacampeonato em 2025.

Publicado por Fernando Dias