Neymar volta de lesão e inicia no CT Rei Pelé os preparativos para Eliminatórias da Copa do Mundo

Atleta retornou após um período de ausência na semifinal do Paulistão, da qual não participou devido a um desconforto muscular na coxa; veja os jogos que o ídolo do Peixe pode disputar até o fim do contrato

Reprodução/Instagram/@neymarjr A estreia do Santos no Brasileirão está marcada para o dia 30 de março, quando enfrentará o Vasco



Neymar retornou ao CT Rei Pelé após um período de ausência na semifinal do Campeonato Paulista, onde não participou devido a um desconforto muscular na coxa. O jogador agora inicia um tratamento para se recuperar e estar apto tanto para as competições do Santos quanto para a seleção brasileira. O atacante não conseguiu se recuperar a tempo de uma lesão que sofreu durante a partida contra o Red Bull Bragantino, o que o deixou fora do jogo contra o Corinthians. Embora o Santos tenha informado que ele foi poupado, não foi identificada uma lesão muscular, mas havia receios de que o desconforto pudesse evoluir para um problema mais sério.

Com a eliminação do Santos no Campeonato Paulista, Neymar terá um curto período de pouco mais de uma semana para se recuperar antes dos jogos contra Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ele foi convocado por Dorival Júnior, que não tinha conhecimento da condição física do atleta no momento da convocação. O contrato de Neymar com o Santos se estende até junho, com a possibilidade de renovação até a Copa do Mundo de 2026, mas até o momento não há um acordo firmado. Seu agente, André Cury, está em busca de uma oportunidade para levar o jogador de volta à Europa após o término do vínculo atual.

Até o fim do contrato, Neymar poderá participar de até 14 partidas com o Santos, incluindo 12 jogos do Campeonato Brasileiro e algumas partidas da Copa do Brasil. A estreia do Santos no Brasileirão está marcada para o dia 30 de março, quando enfrentará o Vasco. Os próximos compromissos do Santos, que Neymar poderá disputar, incluem jogos importantes no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil.

CONFIRA AS PARTIDAS QUE NEYMAR PODERÁ DISPUTAR ATÉ O FIM DO CONTRATO

30/3 – Vasco x Santos – Brasileirão

06/4 – Santos x Bahia – Brasileirão

13/4 – Fluminense x Santos – Brasileirão

16/4 – Santos x Atlético-MG – Brasileirão

20/4 – São Paulo x Santos – Brasileirão

27/4 – Santos x Red Bull Bragantino – Brasileirão

01/5 – Partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil (sorteio)

04/5 – Grêmio x Santos – Brasileirão

11/5 – Santos x Ceará – Brasileirão

18/5 – Corinthians x Santos – Brasileirão

22/5 – Partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil (sorteio)

25/5 – Vitória x Santos – Brasileirão

01/6 – Santos x Botafogo – Brasileirão

11/6 – Fortaleza x Santos – Brasileirão

Publicada por Matheus Oliveira