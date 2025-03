Filho mais novo de Diego Maradona pede justiça pelo pai em vídeo nas redes sociais

No registro, o garoto de 12 anos veste uma camiseta com a frase e expressa seu desejo de que a verdade prevaleça

17/06/2010 - ONNE RORIZ/ESTADÃO CONTEÚDO Diego Maradona comemorando após a partida da Argentina contra a Coreia do Sul, válida pelo Grupo B da Copa do Mundo 2010, no Estádio Soccer City, em Soweto, subúrbio de Johanesburgo, África do Sul.



Dieguito Fernando, o filho mais novo de Diego Maradona, compartilhou um vídeo nas redes sociais clamando por justiça em nome de seu pai. No registro, o garoto de 12 anos veste uma camiseta com a frase e expressa seu desejo de que a verdade prevaleça. Este apelo ocorre em um momento crítico, já que a equipe médica que cuidou de Maradona após sua cirurgia está sendo julgada por homicídio simples. O julgamento envolve sete profissionais de saúde, entre eles o neurocirurgião Leopoldo Luque e a psiquiatra Agustina Cosachov. Eles são acusados de “homicídio simples com dolo eventual”, sob a alegação de que estavam cientes dos riscos fatais associados ao tratamento do ex-jogador, que faleceu em 25 de novembro de 2020. As penas para os réus podem variar entre 8 e 25 anos de reclusão, e o processo judicial deve se estender até pelo menos julho, com a convocação de cerca de 120 testemunhas.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O clima no primeiro dia do julgamento foi marcado por tensão, com torcedores demonstrando hostilidade em relação aos acusados. A mãe de Dieguito, Verónica Ojeda, não conseguiu conter a emoção durante a audiência. O promotor Patricio Ferrari apresentou uma imagem de Maradona após sua morte, caracterizando a internação domiciliar como “temerária” e acusando a equipe médica de agir com “indiferença absoluta” em relação ao risco de morte do ícone do futebol. A repercussão do caso é intensa, refletindo a paixão dos fãs por Maradona e a busca por justiça em um episódio que abalou o mundo do esporte. A expectativa é que o julgamento traga à tona detalhes sobre os cuidados médicos que o ex-jogador recebeu e as decisões tomadas pela equipe que o acompanhou em seus últimos dias. A luta de Dieguito por justiça simboliza a dor de uma família que ainda lida com a perda de um dos maiores ídolos do futebol mundial.

Maradona Fernando médica

*Reportagem produzida com auxílio de IA