São Paulo bate Vipers e vai à final do Mundial de Basquete

Time paulista venceu a partida por 91 a 70 e agora vai encarar o time espanhol Tenerife

Reprodução/Twitter/@SPFCBasquetebol São Paulo vence campeão da NBA G League e se classifica para a final do Mundial de Clubes da modalidade



O São Paulo venceu por 91 a 70 o Rio Grande Valley Vipers, dos Estados Unidos, na Copa Intercontinental de Basquete, e garantiu vaga na final da competição. Os destaques do time paulista na partida foram Malcolm Miller, com 24 pontos, e Túlio da Silva, com 19 pontos. O maior pontuador dos Vipers, campeão da NBA G League, foi Shawn Occeus, que fez 17 pontos. Agora, o São Paulo vai encarar no duelo final o time espanhol Tenerife, que venceu o Monastir, atual campeão da Liga Africana de Basquete, por 112 a 42. Inclusive, o destaque do time europeu foi o brasileiro Marcelinho Huertas, que fechou o jogo com nove assistências, o maior garçom da partida. Já o cestinha foi o camisa 21 Tim Abromaitis, com 20 pontos. A equipe do Morumbi, comandada por Bruno Mortari, chegou a competição internacional após conquistar a Champions League das Américas, em abril do ano passado, e agora pode levantar a taça de campeão do mundo.