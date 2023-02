Messi, Mbappé e Benzema são os finalistas do Fifa The Best 2022

Craques do PSG brilharam na Copa do Mundo de 2022, enquanto atacante do Real Madrid faturou a última Liga dos Campeões

Divulgação/Fifa Messi, Mbappé e Benzema são finalistas do The Best 2022



Lionel Messi (PSG/Argentina), Kylian Mbappé (PSG/França) e Karim Benzema (Real Madrid/França) são finalistas do Fifa The Best 2022 na categoria melhor jogador. O prêmio reconhece os atletas de maior destaque no futebol masculino no período de 8 de agosto de 2021 a 18 de dezembro de 2022. Desta forma, o argentino desponta como favorito por ganhar a Copa do Catar com a seleção argentina e ser eleito o craque da competição. Vice-campeão com a seleção francesa, artilheiro do Mundial e dono de atuações marcantes com o Paris Saint-Germain, o “Tartaruga Ninja” também tem boas chances de ficar com o troféu pela primeira vez. Por fim, Benzema leva desvantagem por não ter disputado a Copa, mas chega com o peso de ter faturado a Liga dos Campeões com o time madrileno – o centroavante também ganhou a Bola de Ouro 2022, tradicional premiação elaborada pela revista “France Football”.

Inicialmente, o painel da Fifa escolheu 14 jogadores para concorrer ao troféu, sendo os brasileiros Neymar e Vinicius Júnior dois deles. Dessa lista foram escolhidos os três finalistas, pelo júri internacional composto por técnicos de seleções, capitães dessas equipes nacionais, jornalistas da área e fãs que votaram através do site da entidade. O grande vencedor será conhecida na cerimônia do dia 27 de fevereiro, em Paris, na França. Eleito pela entidade o melhor do planeta em 7 oportunidades, Messi tenta ultrapassar Pelé e ser o jogador com mais prêmios da história. Já os franceses Mbappé e Benzema buscam entrar no hall de vencedores do The Best. Além do principal jogador de 2022, a Fifa também premiará a melhor jogadora, os principais goleiros (masculino e feminino), treinadores (masculino e feminino) e o autor do gol mais bonito (Prêmio Puskás) – o atacante Richarlison, da Canarinho, compete na última categoria.