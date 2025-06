Chelsea cita calor, desvantagem física e gols em sequência, mas admite superioridade do Flamengo

Após a derrota por 3 a 1 para o Flamengo, nesta sexta-feira (20), pela Copa do Mundo de Clubes, o técnico Enzo Maresca e jogadores do Chelsea reconheceram o mérito da equipe brasileira. Mesmo saindo na frente com gol de Pedro Neto, os ingleses sofreram a virada com três gols rubro-negros no segundo tempo, marcados por Bruno Henrique, Danilo e Wallace Yan. Maresca destacou o impacto de um curto período na etapa final, quando o Flamengo marcou dois gols entre o 17º e o 20º minuto.

“Seis minutos mudaram totalmente a dinâmica do jogo. Até o primeiro gol deles, estávamos melhores. Mas vieram dois gols em sequência e depois o cartão vermelho. Isso mudou tudo”, disse o treinador, referindo-se à expulsão de Nicolas Jackson. No entanto, o técnico italiano também elogiou o desempenho do adversário: “Flamengo é um time muito bom, com ótimos jogadores e um bom treinador. Estão invictos há vários jogos e lideram o Campeonato Brasileiro, então não foi surpresa para nós”.

Maresca ainda explicou a tentativa de testar um novo sistema tático visando a próxima temporada, o que, segundo ele, funcionou nos primeiros 60 minutos, antes da virada brasileira.

Os jogadores do Chelsea também reconheceram a superioridade do Flamengo. Para o lateral Marc Cucurella, o estado físico dos brasileiros foi determinante. “Eles estão no meio da temporada, talvez estejam fisicamente um pouco melhores. Jogamos no calor, e essas coisas precisamos aprender a lidar melhor. Foi bom acontecer agora, na fase de grupos”, declarou o espanhol.

Já o volante Moisés Caicedo apontou problemas no gramado, mas fez questão de dar crédito ao Flamengo. “O time está acostumado com campos onde a bola não quica tanto. Mas isso não é desculpa. Eles venceram bem, e não há o que discutir”, ressaltou o equatoriano. Apesar da derrota, o Chelsea ainda pode se classificar para as oitavas de final. Basta empatar com o Espérance, da Tunísia, na última rodada da fase de grupos, na próxima terça-feira (24).