Flamengo é o primeiro time a se classificar para as oitavas do Mundial de Clubes

EFE/EPA/WILL OLIVER Bruno Henrique, do Flamengo, comemora com os companheiros após marcar o gol de empate por 1 a 1 durante a partida da Copa do Mundo de Clubes da FIFA 2025 entre CR Flamengo e Chelsea FC, na Filadélfia, Pensilvânia, EUA



A vitória do Flamengo sobre o Chelsea por 3 a 1 e o triunfo do Espérance sobre o Los Angeles FC garantiu ao time carioca o primeiro lugar do Grupo D e a vaga nas oitavas de final no Mundial de Clubes, sendo o primeiro time a avançar na competição. Com seis pontos em dois jogos, o time carioca não pode mais ser alcançado. Mesmo que Chelsea ou Espérance vençam na última rodada e igualem a pontuação, o Flamengo já leva vantagem no confronto direto contra ambos. Os ingleses e os tunisianos têm três pontos, enquanto o Los Angeles FC, derrotado nas duas primeiras partidas, está eliminado.

A classificação antecipada dá ao técnico Filipe Luís a oportunidade de rodar o elenco e poupar titulares no duelo contra os norte-americanos, terça-feira (24), às 22h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. Chelsea e Espérance, por outro lado, vão se enfrentar no mesmo horário, na Filadélfia, em um confronto direto pela segunda vaga do grupo no mata-mata.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula