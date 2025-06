Fim do tabu: Com Botafogo e Flamengo, América do Sul volta a vencer Europa e tem melhor aproveitamento no Mundial de Clubes

Última vitória de um time brasileiro e sul-americano contra um europeu tinha sido em 2012, quando o Corinthians, em Yokohama, Japão, com o gol de Paolo Guerrero, derrotou o Chelsea na final do Mundial

Foto: ANDRé DURãO/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Wallace Yan, do Flamengo, comemora após marcar seu gol sobre o Chelsea durante partida válida pelo Grupo D do Mundial de Clubes da Fifa disputada no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia, estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos



Foram 13 anos de espera, mas os times da América voltaram a vencer os europeus. Os triunfos, ocorridos no Mundial de Clubes, começaram na quinta-feira (20), com o time norte-americano Inter Miami, de Lionel Messi, derrotando, de virada, o Porto, de Portugal, com gol exatamente do argentino, em uma cobrança de falta. No mesmo dia, só que a noite, foi a vez da América do Sul mostrar sua força. O atual campeão da Libertadores, o Botafogo, de forma heroica, venceu o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions League, com um gol de Igor Jesus. Vitória que encaminhou a vaga do glorioso para as oitavas de final. O time é o atual primeiro colocado do Grupo B, com seis pontos. Único time do grupo a ter vencido duas vezes. Na rodada final, na segunda-feira (23) encara o Atlético de Madrid, em busca de mais um triunfo. Um empate já garante o time carioca na primeira posição, a vitória consagra uma campanha de 100% de aproveitamento.

Nesta sexta-feira (20), outro brasileiro que ajudou a selar o tabu foi o Flamengo. Diante do poderoso Chelsea, venceu de virada e com grande estilo. Triunfo de 3 a 1, com os três gols marcados no segundo tempo. A vitória também mantém o rubro-negro com seis pontos e a liderança do Grupo D. Também é o único que tem duas vitórias em dois jogos. O próximo adversário dos cariocas é o Los Angeles FC, jogo marcado para terça-feira (24).

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A última vitória de um time brasileiro e sul-americano contra um europeu tinha sido em 16 de dezembro de 2012. Quando o Corinthians, em Yokohama, Japão, com o gol de Paolo Guerrero, derrotou o mesmo Chelsea na final do Mundial. Desde então os sul-americanos somavam derrotas amargas para os europeus. Ao todo foram 6 revés e três empates em competições oficiais:

2014 – Real Madrid-ESP 2 x 0 San Lorenzo-ARG

2015 – River Plate-ARG 0 x 3 Barcelona-ESP

2017 – Real Madrid-ESP 1 x 0 Grêmio

2019 – Liverpool-ING 0 (1) x (0) 0 Flamengo

2021 – Chelsea-ING 1 (1) x (0) 1 Palmeiras

2023 – Manchester City-ING 4 x 0 Fluminense

2025 – Palmeiras 0 x 0 Porto-POR

2025 – Boca Juniors-ARG 2 x 2 Benfica-POR

2025 – Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund-ALE

América do Sul tem melhor aproveitamento no Mundial de Clubes

O tabu de 13 anos quebrado não são as únicas metas atingidas pelos times sul-americanos. O aproveitamento também é melhor do que os dos europeus. Após 22 jogos, as equipes brasileiras estão invictas no torneio internacional, e Botafogo, Flamengo e Palmeiras lideram seus grupos. O Fluminense, ocupa a terceira posição do Grupo F, com um empate sobre o Borussia Dortmund, mas ainda entra em campo pela segunda rodada. Joga neste sábado (21) contra o Sundowns, atual primeiro colocado. Por outro lado, as equipes do Velho Continente, já acumulam três derrotas até aqui.

Boca Juniors e River Plate, os outros dois sul-americanos na competição, também não tem decepcionado. O Bora Juniors empatara com o Benfica no primeiro jogo, e nesta sexta-feira (20) enfrenta o Bayern de Munique, às 22h. A vitória pode colocar o time na zona de classificação. Já o River Plate, líder do Grupo E, derrotou o Uruwa Reds por 3 a 1, e fazem a segunda partida no sábado (21) contra o Monterrey, do México.