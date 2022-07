Chelsea paga R$ 289 milhões para tirar Raheem Sterling do Manchester City

Os Blues informaram que o jogador de 27 anos assinou contrato válido por cinco temporadas

Divulgação/Chelsea FC Raheem Sterling é o novo reforço do Chelsea



O Chelsea anunciou na tarde desta quarta-feira, 13, que chegou a um acordo com o Manchester City pela contratação do atacante Raheem Sterling. Em comunicado, os Blues informaram que o jogador de 27 anos assinou contrato válido por cinco temporadas, ou seja, válido até junho de 2027. Mesmo não tendo divulgados os valores do negócio, a imprensa local noticiou que o clube de Londres vai pagar 45 milhões de libras (R$ 289 milhões) pelo atleta, podendo chegar a 55 milhões de libras (R$ 354 milhões), caso ele atinja metas no Stamford Bridge. Revelado nas categorias de base do Liverpool, Sterling atuou nos Reds de 2012 a 2015, antes de se transferir para o City. No clube de Manchester, o atacante fez 339 jogos, marcou 131 gols, deu 74 assistências e ganhou 11 títulos.

Agora, Sterling tenta repetir o sucesso no Chelsea. “Obviamente, conquistei muito na minha carreira até agora, mas ainda há muito mais para alcançar e estou realmente ansioso para fazer isso com a camisa do Chelsea, sob a gestão de Thomas. Londres é minha casa e onde tudo começou para mim, e é incrível agora ter a oportunidade de jogar na frente de amigos e familiares semana após semana em Stamford Bridge. Estou realmente ansioso para encontrar os fãs lá em breve. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a Todd, Behdad, o grupo de proprietários, Thomas e todos os envolvidos no processo de me trazer aqui. Mal posso esperar para começar agora e continuar a falar em campo”, declarou.