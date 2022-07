Palmeiras multa Gabriel Veron após atacante ser filmado bebendo em balada 

Em nota, o Alviverde informou que o jovem confirmou a veracidade dos vídeos que circulam nas redes sociais e pediu desculpas aos capitães do time e à diretoria

PAULO PAIVA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Veron durante partida do Palmeiras



O Palmeiras anunciou na tarde desta quarta-feira, 13, que o atacante Gabriel Veron foi multado após ter sido flagrado ingerindo bebida alcoólica durante uma festa. Em nota, o Alviverde informou que o jovem confirmou a veracidade dos vídeos que circulam nas redes sociais e pediu desculpas aos capitães do time e à diretoria. Fora dos últimos jogos do Verdão por causa de um corte no pé, o jogador de 19 anos deve ficar à disposição do técnico Abel Ferreira para o duelo desta quinta-feira, 14, com o São Paulo, pela rodada de volta das oitavas de final da Copa do Brasil – na ida, o Tricolor ganhou por 1 a 0, no Estádio do Morumbi.

“Tão logo se apresentou nesta quarta-feira na Academia de Futebol, o atleta Gabriel Veron foi encaminhado ao Departamento de Futebol e confirmou a veracidade dos vídeos que circulam nas redes sociais. Em seguida, o jogador foi convocado para uma reunião com a diretoria e os capitães do time, na qual assumiu a responsabilidade e se desculpou pela atitude. Com a ciência da comissão técnica, ficou decidido que o atacante receberá as punições administrativas estabelecidas pelo regulamento interno, inclusive de ordem financeira”, informou o Palmeiras.