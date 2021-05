Chile convoca seleção para Eliminatórias e desfalca três clubes brasileiros; confira

Para as partidas contra Argentina e Bolívia, entre os escolhidos estão quatro jogadores que atuam em clubes brasileiros; três deles vão ser desfalques no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil

EFE/ Ricardo Maldonado Eduardo Vargas, do Atlético-MG, foi convocado para a seleção do Chile



O técnico Martín Lasarte, da seleção do Chile, divulgou nesta segunda-feira, 24, a lista de convocados para os dois próximos jogos do país nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, que será no Catar. Para as partidas contra Argentina e Bolívia, entre os escolhidos estão quatro jogadores que atuam em clubes brasileiros. Três deles vão ser desfalques no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil: César Pinares (Grêmio), Carlos Palacios (Internacional) e Eduardo Vargas (Atlético-MG). Os dois compromissos do Chile pelas Eliminatórias acontecem nos dias 3 – contra a Argentina, no estádio Único, em Santiago del Estero, que fica a 1.000 km de Buenos Aires – e 8 de junho – contra a Bolívia, no estádio Nacional, em Santiago.

Vargas e Palacios desfalcarão as suas equipes em duas partidas. Eles não estarão à disposição na estreia na Copa do Brasil e na segunda rodada do Brasileirão. Neste período, o Atlético-MG enfrentará o Remo, na Copa do Brasil, e o Sport, pelo Brasileirão. E o Internacional estreará na Copa do Brasil contra o Vitória, em Salvador, em 3 de junho, e depois jogará contra o Fortaleza, fora de casa, pelo Brasileirão, no dia 6. Já no caso de Pinares, o desfalque será apenas no duelo contra o Brasiliense, no dia 2 de junho, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil. Isso porque a partida contra o Flamengo, no dia 5, pelo Brasileirão, foi adiada pela CBF depois que quatro jogadores do clube carioca foram convocados às seleções brasileiras principal e olímpica. Por essa razão, o lateral-direito Mauricio Isla não desfalcará o Flamengo enquanto estiver servindo a seleção chilena. Outros compromissos do time carioca pelo Brasileirão e Copa do Brasil foram adiados. Nas Eliminatórias, o Chile ocupa a sexta colocação na tabela de classificação, com quatro pontos somados após quatro jogos, e estaria fora da Copa do Mundo de 2022. Apenas os quatro primeiros colocados garantem vaga direta no Mundial, ao passo que o quinto disputará uma repescagem.

*Com informações do Estadão Conteúdo