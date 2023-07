Chileno Gary Medel chega ao Rio de Janeiro e assina com o Vasco

Volante de 35 anos é uma das apostas do time para evitar o rebaixamento no Campeonato Brasileiro

Reprodução/Instagram/gary_medel17 Gary Medel assinou com o Vasco neste sábado, 8, até dezembro de 2024



O jogador chileno Gary Medel desembarcou no Rio de Janeiro na manhã deste sábado, 8, para assinar contrato com o Vasco da Gama. O volante, que a princípio ficará no time até até dezembro de 2024, foi recebido por um grupo de torcedores, tirou algumas fotos e demonstrou estar feliz com o acerto. Aos 35 anos, o veterano jogador é uma aposta para reforçar o time na briga contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Medel é reconhecido por sua polivalência e sua entrega dentro de campo. Apesar de ser um volante de formação, o jogador também pode atuar como zagueiro pela direita, suprindo uma das principais carências do elenco vascaíno, considerando que o atual titular da posição, Robson Bambu, passa por um momento de contestação da torcida.

Bicampeão da Copa América, Medel é capitão da seleção e recordista de jogos com a camisa chilena. Revelado pelo Universidad Católica, o volante passou por Boca Juniors, Sevilla, Cardiff City, Inter de Milão, Besiktas e recentemente estava no Bologna, na primeira divisão da Itália. Com os exames médicos aprovados e o contrato assinado neste sábado, a expectativa é de que Medel já esteja à disposição para o próximo confronto do Vasco. O jogador se junta ao volante Maicon e ao atacante Serginho, contratados na abertura da janela de transferência e que já estão relacionados para o jogo com o Cruzeiro, às 16h, em São Januário, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 9 pontos, o clube precisa de uma vitória em casa para sonhar em deixar a zona de rebaixamento.

*Com informações do Estadão Conteúdo.