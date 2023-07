Gustavo Mosquito é assaltado na saída do CT do Corinthians e tem celular e aliança roubados

Esposa do jogador pediu para que contatos ignorem possíveis pedidos de dinheiro e garantiu que Mosquito está bem

Rodrigo Coca/ Agência Corinthians Gustavo Mosquito está se recuperando de lesão no joelho



O atacante Gustavo Mosquito, do Corinthians, foi assaltado nesta sexta-feira, 7, ao deixar o CT Joaquim Grava depois do treinamento. Nas redes sociais a mulher do jogador, Rafa Sottomaior, disse que os dois bandidos armados levaram o celular, a aliança de casamento, um tênis e a necessarie de Mosquito. “Infelizmente é esse o mundo em que estamos vivendo. A pessoa trabalha, trabalha, trabalha para conquistar as coisas e vem uma pessoa com arma e leva”, disse Rafa. Ela pediu para que os contatos ignorassem possíveis pedidos de dinheiro. Pelo storie do Instagram, Mosquito agradeceu a Deus “pelo livramento”. O atacante se recupera de uma lesão no joelho e deve retornar à equipe em agosto.