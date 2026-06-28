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Futebol

Cirurgia de Parreira é ‘bem-sucedida’, mas estado de saúde ainda é delicado

Parreira está internado, desde o último dia 16, com problemas no pulmão

Agência Brasil

Ex-técnico da Seleção Brasileira e Campeão Mundial (1994) Carlos Alberto Parreira participa da cerimônia de posse do novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo (fora do quadro), na sede da CBF na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil, em 9 de abril de 2019. (Foto de Douglas Shineidr / AFP)
Carlos Alberto Parreira Douglas Shineidr / AFP)

O técnico Carlos Alberto Parreira, de 83 anos, passou por uma cirurgia na manhã deste domingo (28), no Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro. A cirurgia foi bem-sucedida.

Parreira está internado, desde o último dia 16, com problemas no pulmão. Nesse sábado (27), ele apresentou uma piora, passando a ter de respirar com ajuda de aparelhos.

Em sua carreira, o técnico se consagrou pela participação vitoriosa no comando da seleção brasileira durante a Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos.

Parreira também treinou as seleções dos Emirados Árabes, em 1990, e da Arábia Saudita, em 1998. Teve passagens pela seleção brasileira nos anos 2000, além de treinar times como Corinthians e Fluminense.