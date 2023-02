Clássico entre Corinthians e Palmeiras tem invencibilidade, crise e tabu em jogo; entenda

Derby marcado para 21h30 desta quinta-feira, 16, vale muito para os dois lados

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Cantillo tenta se livrar de Luan em Corinthians x Palmeiras



O clássico entre Corinthians e Palmeiras desta quinta-feira, 16, na Neo Química Arena, pela nona rodada do Campeonato Paulista, pode valer muito para os dois lados. Sem vencer há duas partidas, o Alvinegro já convive com algumas críticas da Fiel e pode entrar em crise caso seja derrotado pelo rival em seu domínio. Apesar de estar na liderança do Grupo A e perto da classificação às quartas de final, a equipe do Parque São Jorge convive com questionamentos, principalmente pelo rendimento nos jogos como visitante – até por isso, a continuidade de Fernando Lázaro é discutida pelos torcedores corintianos. Já o Verdão, campeão da Supercopa do Brasil e líder disparado na classificação geral, vive em paz com a torcida. O conjunto de Abel Ferreira, entretanto, não quer perder a invencibilidade no Estadual justamente para o arquirrival – os palmeirenses são os únicos que ainda não perderam na competição.

Além desses fatores, o Corinthians também está “engasgado” com o Palmeiras. Nos últimos três encontros, todos realizados na temporada 2022, o Alvinegro saiu de campo amargando revezes. O Alvinegro, inclusive, vem colecionando resultados ruins no Derby desde a chegada de Abel Ferreira, no fim de 2020. Até o momento, a equipe do Parque São Jorge só venceu a comissão técnica portuguesa uma vez, empatou em dois jogos e perdeu outros cinco. Com este retrospecto, o Corinthians também precisa triunfar para manter o respeito no clássico e não ver o jejum virar um tabu.

Briga entre organizadas gera preocupação

Fora da Neo Química Arena, o clima também promete ser tenso antes do clássico. Na semana passada, a Mancha Verde armou uma emboscada, pegou as organizadas do Corinthians desprevenidas e destruiu alguns ônibus da Gaviões da Fiel – dois membros da uniformizada corintiana chegaram a ser hospitalizados depois da briga violenta. Esperando um “revide”, a Polícia Civil já está se mobilizando para evitar novos conflito. Em contato com a reportagem do site da Jovem Pan, o delegado Cesar Saad informou que policiais estarão concentrados nas sedes das torcidas e espalhados pela cidade. Além disso, uma reunião com as lideranças das organizadas foi realizada nesta quarta-feira, 15.