Clubes da Série A aprovam aumento de jogadores estrangeiros no Brasileiro 

A partir de agora, os times poderão usar até sete atletas de outra nacionalidade por partida, não apenas cinco

ANDERSON LIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO O uruguaio Arrascaeta é um dos principais nomes do futebol brasileiro



Os vinte clubes do Campeonato Brasileiro 2023 aprovaram nesta terça-feira, 14, o aumento no limite de jogadores estrangeiros nas partidas de Série A. A partir de agora, os times poderão usar até sete atletas de outra nacionalidade por partida, não apenas cinco. A decisão foi aprovada no Conselho Técnico de Clubes, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro. A entidade que rege o futebol no país, desta forma, precisa atualizar seu sistema de súmulas para a norma entrar em vigor. O principal beneficiado com esta mudança, sem dúvida, é o São Paulo, que possui oito estrangeiros em seu elenco atual. Athletico-PR (7), Grêmio (6) e Corinthians (6) são outras agremiações favorecidas.