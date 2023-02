Policia de SP fará reunião com organizadas e prepara operação especial para Derby

Preocupação das autoridades acontece após a violenta briga entre as organizadas Gaviões da Fiel e Mancha Verde

Rodrigo Coca/Agência Corinthians Cantillo tenta se livrar de Luan em Corinthians x Palmeiras



Após a violenta briga entre as torcidas organizadas Gaviões da Fiel e Mancha Verde, a Polícia Civil de São Paulo está preparando uma operação especial para evitar novos conflitos no clássico entre Corinthians e Palmeiras, marcado para esta quinta-feira, 16, na Neo Química Arena – o jogo válido pela nona rodada do Paulistão começa às 21h30 (de Brasília). Em contato com a reportagem do site da Jovem Pan, o delegado Cesar Saad informou que uma reunião com os líderes das uniformizadas acontecerá na próxima quarta-feira. A ideia é conscientizar os envolvidos de que qualquer conflito implicará em punições severas. Além disso, policiais estarão nas sedes das organizadas durante o dia do confronto, vigiando qualquer tipo de nova emboscada. Por fim, a segurança será reforçada também nos arredores do estádio localizado em Itaquera, na Zona Leste da capital.

O confronto entre as torcidas rivais aconteceu na madrugada da última sexta-feira, 10. Na ocasião, algumas organizadas do Corinthians voltavam no ABC paulista, onde o time havia enfrentado o Santo André, quando sofreram uma emboscada da Mancha Verde. No Viaduto Grande São Paulo, no bairro do Ipiranga, centenas de palmeirenses destruíram os ônibus dos corintianos e agrediram os rivais com pedras e barras de ferro. Segundo a Polícia Militar, dois torcedores precisaram ser hospitalizados, enquanto ninguém foi detido pelo incidente. Em campo, o clássico promete ser quente também. Sem vencer há duas rodadas, o time de Fernando Lázaro busca a vitória para não iniciar uma crise. O Palmeiras, por sua vez, é líder na classificação geral e tenta não perder a invencibilidade para o rival.