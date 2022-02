Clássico Gre-Nal é adiado após ônibus do Grêmio ser apedrejado

Um jogador do tricolor gaúcho sofreu traumatismo craniano e concussão cerebral após ser atingido por uma pedra

Reprodução/Twitter/@Gremio - 26/02/2022 Foto interna do ônibus do Grêmio, atingido por pedrada antes de clássico pelo campeonato gaúcho



A Federação Gaúcha de Futebol utilizou as suas redes sociais para informar que a partida entre os Grêmio e Internacional, que ocorreria neste sábado, 26, foi adiada. Segundo o órgão, uma nova data será informada assim que os clubes chegarem a um consenso sobre o duelo. A decisão ocorre horas depois de o ônibus gremista ter sido apedrejado antes de chegar ao estádio Beira-Rio, casa de seu maior rival. O jogador Mathías Villasanti foi atingido e atendido pela equipe médica do clube ainda dentro do veículo. Em seguida, o atleta paraguaio foi encaminhado ao hospital Moinho de Ventos, em Porto Alegre, onde exames constataram um quadro de traumatismo craniano e concussão cerebral, porém sem fratura na cabeça. Seu rosto sofreu escoriações e um trauma no quadril também foi diagnosticado, segundo informações publicadas pelo clube.