Clubes se unem e fazem campanha por ‘paz nas eleições’ do próximo domingo 

Vários times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro se movimentaram para que as eleições não sejam tumultuadas

Divulgação/Twitter/@Corinthians Corinthians está fazendo parte da campanha 'Paz nas Eleições'



Os principais clubes de futebol se uniram na manhã desta desta sexta-feira, 30, e lançaram a campanha “Paz nas Eleições”. Através das redes sociais, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo, Flamengo, Fluminense e outros times que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro se movimentaram para que as votações do próximo domingo, 2, não sejam tumultuadas. Preocupado com a polarização política, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por exemplo, proibiu o transporte de armas e munições destes sábado, 1º, até segunda-feira, 3. Além disso, o órgão ampliou a restrição e vetou CACs de portarem armas nas sessões eleitorais. Nas últimas semanas, diversas pessoas se envolveram em brigas políticas, sendo que algumas resultaram em mortes.

A nação santista também torce pela democracia! Dentro ou fora do Alçapão, rivalidade e disputa são do jogo. A violência não! O @SantosFC também fortalece o movimento do futebol brasileiro pela #PazNasEleições 🏳 pic.twitter.com/CsEJhvADbk — Santos FC (@SantosFC) September 30, 2022

A democracia está no DNA da nossa história! Domingo é dia de marcar um golaço fortalecendo a #PazNasEleições. pic.twitter.com/ESg2YMsHpc — Corinthians (@Corinthians) September 30, 2022

O @SaoPauloFC também é uma voz do futebol brasileiro pela #PazNasEleições 🏳️

Respeito e tolerância acima de tudo neste domingo! pic.twitter.com/NGhYwVzdtk — São Paulo FC (@SaoPauloFC) September 30, 2022

Quem promove a #PazNasEleições também marca um golaço pela democracia! O Palmeiras é uma das vozes do futebol brasileiro pelo jogo limpo em campo e na hora de votar! 🏳✅ pic.twitter.com/mFk6pB9yuk — SE Palmeiras (@Palmeiras) September 30, 2022

Pelo jogo limpo e sem violência fora de campo. É o recado do Fluzão para todos os tricolores do Brasil: domingo é dia de marcar um golaço pela democracia promovendo a #PazNasEleições 🏳️ pic.twitter.com/roHTfoJhyV — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) September 30, 2022