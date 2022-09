Neymar se defende de críticas por apoiar Jair Bolsonaro nas eleições 2022; confira

Em vídeo publicado na última quinta-feira, o astro do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira aparece dançando e cantando um jingle da campanha do presidente

Lucas Figueiredo/CBF Neymar comemorando gol com a camisa da seleção brasileira



Neymar entrou para os assuntos mais comentados do Twitter na noite da última quinta-feira, 29, por gravar um vídeo em que aparece apoiando o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição, a três dias da votação. Na filmagem, o astro do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira aparece dançando e cantando um jingle da campanha do atual mandatário do Brasil. Apesar de receber elogios de bolsonaristas, o atacante também foi muito criticado por eleitores de outros candidatos. Nesta sexta-feira, o craque voltou às redes sociais para rebater os comentários. “Falam em democracia e um montão de coisa, mas quando alguém tem um opinião diferente é atacado pelas próprias pessoas que falam em democracia. Vai entender”, disparou o jogador de 30 anos, que precisará deixar a capital francesa e ir para Santos, caso queira votar nas eleições de 2 de outubro – o atleta não transferiu seu título de eleitor desde que se mudou para a Europa, ainda em 2013.