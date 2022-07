Colômbia vence a Argentina e é primeira finalista da Copa América feminina

Anfitriãs também garantiram vaga na Olimpíadas de 2024 e Copa do Mundo de 2023

EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda Linda Caicedo fez o único gol da vitória da Colômbia



Anfitriã do torneio, a Colômbia está na final da Copa América feminina. A seleção de Nelson Abadía, chega à decisão pela terceira vez em sua história – e nas duas perdeu para o Brasil – após vencer a Argentina por 1 a 0. A classificação também garante vagas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e na Copa do Mundo de 2023, que será disputada na Austrália e Nova Zelândia. A Colômbia fez uma grande fase de grupos, com quatro vitórias em quatro jogos, mas apresentou dificuldades no primeiro tempo. A Argentina dominou a primeira metade, chegando com perigo algumas vezes no ataque. Depois dos 30 minutos, a Colômbia foi pra cima e chegou a acertar uma bola na trave. O segundo tempo foi diferente. As donas da casa voltaram mais ofensivas e aos 18 minutos, Linda Caicedo aproveitou bobeada da zaga argentina e bateu cruzado, no cantinho, abrindo o placar. Aos 27 minutos, Chávez foi expulsa e as chances das argentinas diminuíram. Com ‘desespero’ no final, a classificação foi definida. Brasil e Paraguai decidem a segunda vaga à final nesta terça-feira, às 21h.