Copa América feminina: Brasil se prepara para semifinal contra o Paraguai

Após quatro vitórias em quatro jogos, seleção tenta chegar em mais uma final nesta terça-feira, 26, às 21h

Thais Magalhães/CBF Seleção brasileira treinou em Bucaramanga nesta segunda-feira, antes do jogo decisivo



A seleção brasileira fez nesta segunda-feira, 25, o primeiro (e único) treino em Bucaramanga, na Colômbia, palco da semifinal da Copa América feminina contra o Paraguai nesta terça-feira, 26, às 21h (horário de Brasília). As atletas tiveram folga no domingo e voltaram às atividades hoje. Pela manhã o treino aconteceu no campo da Universidad Industrial de Santander. O preparador físico Fábio Guerreiro e a treinadora Pia Sundhage executaram um treinamento de finalização e ajuste defensivo. Também houve um trabalho tático de 11×11 e, no fim, treinaram cobranças de pênaltis. O Brasil está 100% na competição. Em quatro jogos foram quatro vitórias, tendo 17 gols marcados e nenhum sofrido. O jogo decisivo será transmitido pelo SBT e SporTV.