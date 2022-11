Com 21 gols no Brasileirão, Cano entra para a lista de maior artilheiro gringo em uma edição de pontos corridos

Atacante do Fluminense se igualou a Aristizábal, que fez o mesmo número de gols em 2003

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Cano é o artilheiro do Campeonato Brasileiro 2022 com 21 gols até o momento



O atacante Cano, do Fluminense, chegou a 21 gols no Campeonato Brasileiro 2022 e se tornou o maior artilheiro gringo em uma edição da competição na era de pontos corridos. A marca foi conquistada nesta segunda-feira, 31, após marcar contra o Ceará, que deu a vitória para o time carioca por 1 a 0. O argentino se igualou a Aristizábal, que fez o mesmo número de gols em 2003. No entanto, na época, o torneio era disputado por 24 times, ou seja, o número de partidas era maior, já que na atual edição são apenas 20 times. Além disso, restam ainda três rodadas para o campeonato deste ano acabar. Cano pode se isolar na artilharia caso faço mais gols nesta reta final de temporada. “Para mim é momento muito feliz, fazer história com o Fluminense. Agradeço à ajuda dos companheiros, do presidente. Vamos continuar trabalhando da mesma maneira e perseguindo os objetivos”, comentou Cano.