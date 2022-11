Santos informa lesão no ombro do meia Ed Carlos, que passará por cirurgia

Jogador se machucou durante treinamento no CT Rei Pelé e realizará procedimento nos próximos dias

Reprodução/ Twitter @SantosFC Ed Carlos machucou o ombro durante treinamento no CT Rei Pelé



Na reta final da temporada no Brasil, muitos atletas tem se lesionado. Nesta segunda-feira, 31, o Santos anunciou que o meio-campista Ed Carlos, de 21 anos, sofreu uma luxação no ombro esquerdo, ocorrida no treino da última sexta-feira, e depois de exames o departamento médico do clube decidiu por uma intervenção cirúrgica. O clube disse que o procedimento será realizado nos próximos dias e Ed Carlos não jogará mais na atual temporada. A equipe da Vila Belmiro está em 12º na tabela do Brasileirão e tenta uma vaga na Libertadores (G8). Ainda restam quatro jogos: na quarta-feira o Peixe joga contra o Atlético-GO, no dia 5 de novembro enfrenta o Avaí, no dia 10 o Botafogo e encerra o Brasileirão 2022 contra o Fortaleza, no dia 13.