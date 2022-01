Com confusão no fim, Palmeiras vence clássico contra o São Paulo e está na decisão da Copinha

Torcedores invadiram o gramado da Arena Barueri nos últimos minutos e um deles portava uma faca

BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Palmeiras abriu o placar aos 4 minutos do primeiro tempo



Em busca do título inédito da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras venceu o São Paulo na noite deste sábado, 22, na Arena Barueri, por 1 a 0 e avançou à final do torneio. Essa será a terceira vez que o Verdão chega na decisão. Dentro de campo, o Palmeiras começou exercendo pressão na zaga são paulina e abriu o placar aos 4 minutos, com Giovane aproveitando desatenção e chutando na saída do goleiro. O São Paulo conseguiu equilibrar e Caio até mandou uma bola no travessão, mas o alviverde teve as melhores chances durante o primeiro tempo. O São Paulo voltou melhor do intervalo e teve algumas boas chances, mas não estava com boa mira. Aos 48, Tales acertou a trave e quase empatou. Nos minutos finais, torcedores invadiram o campo e uma faca foi atirada em campo. A vitória coloca o Palmeiras na final contra o Santos, na terça-feira, dia 25. Com o Pacaembu em obras, a Federação Paulista de Futebol ainda não definiu o local da decisão, nem o horário.