Santos vence o América-MG por 3 a 0 e está na final da Copinha

Lucas Barbosa (2x) e Patati garantiram os Meninos da Vila na decisão; Peixe busca quarto título

WILIAN OLIVEIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lucas Barbosa e Patati marcaram os gols do Santos na semifinal



O Santos é o primeiro finalista da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022. O time da Baixada venceu o América-MG por 3 a 0, no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, na semifinal e garantiu sua vaga na decisão da próxima terça-feira, dia 25, que ainda não tem lugar definido. O Santos dominou praticamente todo o jogo. Aos 15 minutos, Ed Carlos arriscou de longe, a bola bateu no travessão e voltou para Lucas Barbosa empurrar para as redes, de cabeça, e abriu o placar. No segundo tempo, aos 9 minutos, Rwan Seco cruzou, o goleiro desviou e a bola parou no pé de Lucas Barbosa que fez o segundo gol. Sem forças, o Coelho não conseguiu reagir e aos 26 levou o terceiro com Patati, que driblou os zagueiros e chutou no cantinho. Os Meninos da Vila já tem três títulos, o último vencido em 2014. Agora, a equipe espera o vencedor do confronto entre São Paulo e Palmeiras neste sábado, às 19h.