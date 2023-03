Palmeiras vence o Ituano por 1 a 0 e vai à quarta final seguida do Paulistão

Murilo marcou o único gol da vitória alviverde no Allianz Parque; Água Santa e Red Bull Bragantino disputam segunda vaga

LEONARDO SGUACABIA/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Murilo marcou o gol no início do segundo tempo e colocou o Palmeiras na final



Quem pode parar o Palmeiras? Neste domingo, 19, a equipe alviverde garantiu vaga na final do Campeonato Paulista pela quarta vez seguida ao vencer o Ituano por 1 a 0, no Allianz Parque. O primeiro tempo foi de bombardeio dos donos da casa. O goleiro Jefferson se destacou com defesas difíceis. A maior delas aos 22 minutos, em chute ‘a queima-roupa’ de Breno Lopes. Quando não parava no goleiro, o ataque alviverde mandava a bola para fora. Do outro lado, o Ituano não incomodou o goleiro Weverton. No segundo tempo, após bate e rebate na pequena área, Murilo abriu o placar aos 12 minutos. O gol deu um pouco de gás ao Ituano para tentar o empate, mas continuou sem levar perigo real ao gol palmeirense. Enquanto isso, Jefferson seguiu trabalhando em defesas. A vitória por 1 a 0 coloca o Verdão na decisão buscando quebrar uma marca de 30 anos. Desde as temporadas 1993/1994, o Palmeiras não conquista um bicampeonato do Paulistão. Água Santa e Red Bull Bragantino disputam a segunda vaga à final nesta segunda-feira.