Com dois de Raphinha, Brasil goleia o Uruguai por 4 a 1 nas eliminatórias

Atacante do Leeds United foi sensação da equipe ao lado de Neymar; o camisa 10 e Gabigol também balançaram as redes

EDMAR BARROS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Raphinha e Neymar fizeram uma boa dupla no ataque



Depois de dois jogos apresentando dificuldades no setor de criação, a seleção brasileira jogou bem contra o Uruguai nesta quinta-feira, 14, e venceu por 4 a 1, na Arena da Amazônia, em Manaus. O destaque da partida foi Raphinha, estreando como titular com a amarelinha. O resultado mantém o Brasil em primeiro na tabela das eliminatórias sul-americanas com 31 pontos. Desde o início da partida, a seleção se mostrou mais a vontade para jogar. Aos 10 minutos, Neymar recebeu de Fred dentro da área e chutou na saída de Muslera para abrir o placar. Aos 17, o camisa 10 tentou outra jogada, a bola foi parcialmente defendida pelo goleiro uruguaio e, na sobra, Raphinha concluiu para as redes, ampliando o marcador.

Na volta do intervalo, o Uruguai melhorou e chegou a marcar aos 10 minutos com Cavani, mas o atacante estava impedido e o lance foi anulado. Dois minutos depois, em lance de contra-ataque rápido, Raphinha chutou no cantinho de Muslera e fez o terceiro. Aos 31 minutos, Luis Suárez marcou um belo gol de falta e diminuiu para 3 a 1. Aos 37, Gabigol marcou de cabeça e fechou o placar em 4 a 1. A seleção volta a campo em novembro para enfrentar a Colômbia no dia 11 e a Argentina dia 16.

Brasil matematicamente classificado para o Mundial do Catar?

A vitória levou a seleção brasileira aos 31 pontos em 11 jogos o que classifica, matematicamente, a equipe de Tite ao Mundial de 2022 no Catar se olharmos o retrospecto recente das eliminatórias. Desde 2002, quatro sul-americanos avançam direto para a disputa da Copa do Mundo e o quarto colocado que mais pontuou foi o Paraguai, para o Mundial da Coreia, com 30 pontos. Em 2006, o mesmo Paraguai ficou em quarto com 28 pontos, mesma pontuação da Argentina nas eliminatórias para o Mundial de 2010. Em 2018, a Colômbia fez 27 pontos. Ou seja, tendo uma campanha melhor do que os últimos classificados em anos anteriores, é certo confirmar a seleção brasileira na Copa do ano que vem, mesmo ainda com seis jogos para disputar.