Palmeiras: Zé Rafael é denunciado no STJD e pode perder até seis jogos

Volante será julgado por praticar ‘jogada violenta’ contra Willian Arão, do Flamengo, em jogo da 20ª rodada do Brasileirão

Cesar Greco/Palmeiras Zé Rafael pode perder até seis jogos do Brasileirão por entrada em Willian Arão



O volante Zé Rafael, do Palmeiras, foi denunciado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD) por praticar ‘jogada violenta’ em partida contra o Flamengo e será julgado na próxima terça-feira, dia 19 de outubro. Caso a punição seja aceita, o jogador pode pegar suspensão de uma até seis partidas. O caso aconteceu na 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, Zé Rafael foi expulso nos acréscimos depois de atingir Willian Arão. O pedido incluí a súmula da arbitragem que informa que a entrada na panturrilha do jogador rubro-negro foi com uso de força excessiva e ‘provocou arranhões’. O Palmeiras é hoje o 5º colocado na tabela do Brasileirão, com 40 pontos, faltando 12 rodadas para o fim do campeonato.

“Expulsei aos 50′ minutos do segundo tempo, com o cartão vermelho direto, o atleta de número 08, Sr José Rafael Vivian, da SE Palmeiras, por assumir o risco de lesionar o adversário de número 05, Sr Willian Souza Arão da Silva, da equipe CR Flamengo, ao atingir a perna (panturrilha) em movimento continuado, com as travas da chuteira, com uso de força excessiva, que provocou arranhões e que a meia fosse abaixada até próximo do tornozelo. A ação se deu no contexto da disputa da bola, porém sem que pudesse ser jogada, pelo jogador expulso, porque a bola se encontrava a frente de seu adversário e ação foi praticada por trás, o atingido continuou jogando e o atleta expulso saiu de campo sem resistência”, escreveu o árbitro.