Em estreia de Rogério Ceni, São Paulo busca empate com o Ceará em 1 a 1

Fabinho e Calleri balançaram as redes no Morumbi; ambas as equipes seguem na metade de baixo da tabela

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Calleri marcou o gol do empate para o São Paulo



Fechando a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo recebeu o Ceará, no Morumbi, e empatou em 1 a 1 na estreia de Rogério Ceni na beirada do campo. O jogo foi bem intenso nos dois tempos e começou difícil para os donos da casa. Aos 23 minutos, Fabinho acertou um chutaço de fora da área e abriu o placar. O lance foi revisado pelo VAR e confirmado. Perdendo, o São Paulo foi para cima e criou uma blitz na área do goleiro Richard, que fez algumas defesas difíceis. Por outro lado, o ataque são paulino também errava a pontaria. Aos 42, Calleri bateu de fora da área e, no rebote, Luciano ficou de frente para o gol, mas chutou para fora. No segundo tempo, o jogo continuou bom. Depois de uma boa chance do Ceará, aos seis minutos Calleri aproveitou erro da zaga e chutou, o goleiro Richard defendeu, mas deu rebote e o camisa 30 empurrou para as redes, empatando o jogo.

A igualdade no marcador deixou o jogo mais preso no meio de campo, mesmo com as equipes ainda tentando chegar ao ataque. A melhor chance foi de Luciano, que chutou cruzado e a bola passou raspando na trave. Os jogadores foram cansando e o jogo terminou lento. O empate trouxe uma novidade ao clube paulista. É a primeira vez na história que a equipe empata seis jogos seguidos no Brasileirão. Sendo assim, o resultado deixa o São Paulo em 13º, com 31 pontos, e o Ceará em 14º com 30 pontos. Na próxima rodada o Tricolor Paulista faz o clássico contra o Corinthians, na segunda-feira, em casa, e o Vozão recebe o RB Bragantino no domingo.