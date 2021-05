Com dois gols de Luan, Corinthians vence Sport Huancayo pela Sul-Americana

Atacante Cauê marcou o outro gol da equipe; com resultado, Timão vai aos quatro pontos e segue na terceira posição do grupo E do torneio continental

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Corinthians comemoram um dos gols de Luan



Pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, o Corinthians visitou o Sport Huancayo, do Peru, por 3 a 0, na noite desta quinta-feira, 6. O destaque da partida foi o meio-campista Luan, que marcou dois gols da equipe da Zona Leste. O atacante Cauê marcou o outro tento do Corinthians. Com o resultado, o Timão vai a quatro pontos e fica na terceira posição do grupo E do torneio continental, atrás do Peñarol, do Uruguai, e do River Plate, do Paraguai. Caso perca o próximo jogo, o time alvinegro será eliminado. Se empatar ou vencer, segue com chances de classificação. A equipe de Vagner Mancini dominou o jogo, com os peruanos tendo poucas chances reais de balançarem as redes. Além dos três gols, Jô marcou um quarto tento, que foi anulado pois o atacante estava em posição irregular.