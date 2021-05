Vinicius Jr. foca no Espanhol após queda na Liga dos Campeões: ‘Não temos tempo para lamentar’

Confira o que o atacante do Real Madrid disse após a eliminação do time diante do Chelsea, na última quarta-feira, em Stamford Bridge

EFE /Kiko Huesca Vinicius Jr. em ação em Real Madrid x Chelsea pela Liga dos Campeões



O atacante Vinicius Junior não quer ficar pensando na eliminação do Real Madrid diante do Chelsea, na partida realizada na última quarta-feira, 5, em Stamford Bridge, válida pela semifinal da Liga dos Campeões. Um dia após deixar a principal competição entre clubes da Europa, o brasileiro usou as redes sociais para afirmar que o time está focado no Campeonato Espanhol, o único objetivo dos comandados por Zidane neste final de temporada 2020/21. “Muito triste por ontem, mas não temos tempo para lamentar… Faltam 4 finais e vamos com tudo por @LaLiga (Campeonato Espanhol)!! Obrigado pelo apoio de sempre. O Real Madrid sempre volta. Darei a vida por essa camisa e pela torcida! HALAMADRID!”, escreveu.

O Real Madrid acabou se despedindo da Liga dos Campeões ao ser derrotado pelos “Blues” por 2 a 0. Na partida de ida, no Alfredo Di Stéfano, as equipes empataram em 1 a 1. Agora, os Merengues concentram todas as suas forças no Espanhol. Na segunda posição da tabela, o time soma 74 pontos, dois a menos que o líder e rival Atlético de Madrid. Restando quatro rodadas, os “Blancos” voltam neste domingo, 9, para receber o Sevilla. Depois, a equipe encerra a sua participação contra Granada e Athletic Bilbao, ambos fora de casa, e Villarreal, na capital espanhola. O campeonato nacional é a única chance do Real não ficar sem erguer nenhuma taça na temporada, já que o time foi eliminado precocemente da Copa do Rei.